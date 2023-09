Festival Tam Tam 2023 : marionnettes et théâtre visuel s'invitent à Saint-Paul

La 10ème et ultime édition du festival Tam Tam - festival international de marionnettes et de théâtre visuel - organisé par l'équipe du Théâtre des Alberts depuis 2009, arrive à grands pas. Du vendredi 29 septembre au mercredi 11 octobre 2023, la programmation s'étendra sur tout le territoire réunionnais, particulièrement à Saint-Paul où se trouvera le cœur du festival. Objectif : mettre un point final retentissant à ce festival de tous les imaginaires

Cette année, pour cette dernière édition, les équipes du théâtre des Alberts situé à Saint-Paul accueillent neuf compagnies, de La Réunion, de Mayotte, de France hexagonale et de Belgique.

Et ce, pour des spectacles de marionnettes, théâtre d'objets, théâtre d'ombre, danse, musique live mais également pour des ateliers, des masterclass, des soirées festives et musicales, un Mardi de l'impro spécial marionnettes, des surprises, et une sacré ambiance...

"En 2023, les marionnettes rencontrent sur scène le hip hop, le jazz, l’opéra et les comptines. Avec toute leur poésie, elles dansent en symbiose avec les corps des marionnettistes, plongent dans l’océan ou dans la mare, parcourent notre inconscient à travers ombre et lumière…

Les spectacles nous invitent au lâcher-prise, à la fantaisie, à l’écoute et à l’expression des problématiques individuelles et sociétales", indiquent les organisateurs.

Mais malheureusement, cette 10ème édition sera la dernière. "L’histoire du festival TAM TAM se termine cette année, à Saint-Paul, dans le même objectif que sa 1ère édition en 2009 : faire découvrir tous les imaginaires, formes et univers marionnettiques; former les artistes et soutenir la création afin d’ancrer la Marionnette à La Réunion. Nous avons savouré chaque instant à vos côtés, publics,

artistes, technicien.ne.s et partenaires. MERCI !", indique l'équipe du théâtre des Alberts.

- Au programme... -

Au programme de cette dernière édition, des marionnettes et du théâtre.

Almataha fait voyager le public au travers les mythes grecs du Minotaure, d’Icare et du fil d’Ariane. Trois danseurs accompagnent une marionnette dans sa quête d’identité, au cours d’un voyage initiatique rêvé, ponctué de rencontres et d’obstacles.

Les Petites histoires sans paroles se font dans la pure tradition européenne où un marionnettiste et un contrebassiste transportent le public dans un univers plein de poésie, d’humour et de surprises.

JEU est lui un spectacle de marrionnettes inspiré de faits réels. Il aborde avec douceur et poésie la thématique des enfants "dys", leur singularité et leur place dans la société.

Short Stories est un triptyque de formes courtes qui plonge dans un univers de métamorphoses, entre Arts du geste et de la marionnette.

Et des spectacles comme cela... il y a en encore beaucoup d'autres. Regardez

Retrouvez l'ensemble du programme ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com