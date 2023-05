Fête de la Bretagne à Saint-Paul : une semaine d'animations

Saint-Paul accueillera la Fête de la Bretagne, pilotée par l’Amicale Bretagne Réunion en partenariat avec la commune, du 13 au 21 mai 2023. Cet événement unique est une occasion de mettre en avant la richesse de la culture bretonne et celtique, tout en valorisant les artistes, les musiciens et la culture de cette région française. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration ville de Saint-Paul, édition précédente)

Cette fête de la Bretagne permettra également de valoriser les talents et les créativités de Saint-Paul. Cette fête ne se limitera pas à un seul lieu, elle investira d’autres endroits emblématiques, tels que le Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion, Mafate et Bellemène.

Le lundi 15 mai : la jeune génération ne sera pas en reste, car la fête s’invitera même dans les écoles pour permettre aux marmays de découvrir la musique et les danses traditionnelles bretonnes. Présentation des instruments et danses bretonnes aux enfants de Saint-Paul aux centres de vacances de Saint-Paul à l’Ecole de l’Éperon (9h) et à l’école Aliette Hortense à La Saline (14h15).

Le mardi 16 et mercredi 17 mai : résidence de création musiciens bretons et réunionnais au Conservatoire à Rayonnement Régional – Cimendef.

Le jeudi 18 mai à Mafate à l’ilet aux Orangers à partir de 15h : présentation des instruments et danses bretonnes aux enfants. Les activités prévues au programme sont nombreuses, notamment la finale du championnat du palet breton, l’initiation à la danse bretonne et le Breizh Kabar Lab le samedi 20 mai 2023 à la Grotte Du Peuplement et un pic nid au chemin pavé Bellemène. La présence de musiciens bretons et réunionnais scelle la promesse d’un week-end riche en découvertes culturelles.