Filière Forêt-Bois : Fibois Océan Indien tient sa première assemblée générale ordinaire et lance sa feuille de route 2026-2028

Réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 3 juillet 2026 à l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat (Urma) de Saint-André, les adhérents de l'association Fibois Océan Indien ont été appelés à approuver le rapport moral, le rapport d'activités, le budget prévisionnel 2026 ainsi que la feuille de route qui guidera les actions de l'association pour les trois prochaines années. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous : (Photos Département 974)

Créée en juin 2025, Fibois Océan Indien est l'association interprofessionnelle qui rassemble les acteurs de la forêt et du bois ainsi que les collectivités afin d'accompagner le développement durable de la filière forêt-bois réunionnaise. Elle réunit à ce jour 23 adhérents, entreprises de la filière et organismes de recherche et de formation, répartis au sein de 5 collèges.

L'Assemblée a également permis d’élire Qualitropic en tant que représentant du collège Recherche & Développement au Conseil d'administration. Cette première Assemblée Générale Ordinaire marque une nouvelle étape dans la consolidation de cette dynamique collective.

La séance était dirigée par Ludovic Robert (T2B), Président de Fibois Océan Indien, accompagné de Thomas Lebian (TomTomGrill) le trésorier et de Joséphine Agristola, déléguée générale de l’association.

- Une feuille de route au service de la structuration de la filière -

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de partager la vision portée par Fibois Océan Indien pour accompagner le développement de la filière forêt-bois sur le territoire.

La feuille de route 2026-2028 s'inscrit dans une ambition commune : fédérer les acteurs, développer les compétences, favoriser les coopérations entre entreprises, collectivités, organismes de recherche et de formation, et promouvoir les usages du bois local dans les différentes filières économiques.

En consolidant son réseau d'adhérents et en renforçant le dialogue entre les différents maillons de la chaîne de valeur, Fibois Océan Indien entend contribuer à l'émergence d'une filière plus compétitive, innovante et résiliente, capable de répondre aux enjeux de souveraineté, de transition écologique et de développement économique de La Réunion.

- Un point d'étape sur le projet GIROFLEE -

La journée a été également marquée par la présentation de la synthèse de l'étude stratégique des acteurs et des flux de la filière forêt-bois, réalisée par SalvaTerra dans le cadre du projet GIROFLEE, dont la coordination sera assurée par Fibois Océan Indien, sous le pilotage du Département, chef de file du projet..

Cette restitution a permis de partager un diagnostic actualisé de la filière réunionnaise, d'identifier les leviers de développement et de nourrir les travaux engagés pour la structuration de l'interprofession. Elle viendra compléter les échanges autour de la feuille de route et des actions prioritaires portées par Fibois Océan Indien.

- Une journée de rencontres entre les acteurs de la forêt et du bois -

Avant l'ouverture de l'Assemblée Générale, les participants ont découvert les installations de l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat (URMA) et du Centre d’Innovation et de Recherche du Bâti Tropical (CIRBAT).

Au-delà des obligations statutaires, cette journée se veut un moment de rencontre, d'échanges et de partage entre les professionnels, les partenaires institutionnels, les organismes de formation et les acteurs de la recherche engagés dans le développement de la filière forêt-bois réunionnaise.