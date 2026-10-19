Florilèges 2026 : un bilan positif sous le signe de la convivialité, des artistes péi et de la réussite populaire

La 42ᵉ édition des Florilèges s’est achevée le dimanche 18 octobre au Tampon. Durant dix jours d'un programme riche autour du thème "La nature dans tous ses états", l'événement phare de la commune a rassemblé des milliers de Tamponnais et de visiteurs venus de toute La Réunion, confirmant l'attractivité et la vitalité de ce rendez-vous incontournable. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Le Tampon)

Cette édition 2026 a confirmé l’attrait du public pour une programmation qui fait la part belle aux artistes péi et aux rendez-vous populaires. Au total, 10 008 entrées payantes ont été comptabilisées sur la zone des concerts, contre 9 286 en 2025, soit une hausse de près de 8 %, malgré l’annulation de la soirée d’ouverture Miss & Mister.

- Les artistes péi à l’honneur -

La soirée Sega Maloya du mercredi 14 octobre, à la SIDR des 400, avec Missty, Danyèl Waro et Secteur 410, a rassemblé des milliers de spectateurs.

Le public a également répondu présent aux concerts de Francky Vincent, Harry Diboula et Luc Leandry.

- La scène jeune et locale en tête d’affiche -

La soirée Rap, Shatta & Dancehall, avec K’Rosif, Tidem et Pix’L, et la soirée Love, toutes deux 100 % locales, ont enregistré les plus fortes affluences de cette édition.

Une fréquentation qui témoigne de l’engouement du public pour les artistes de la nouvelle génération et la richesse de la scène réunionnaise.

- Une soirée mousse qui fait le plein -

La soirée gratuite du lundi 12 octobre, animée par DJ Sebb, a elle aussi attiré la foule.

Ce rendez-vous festif et accessible a confirmé la capacité des Florilèges à rassembler un public large autour de moments de convivialité pour toutes les générations.

- Des moments forts au cœur du centre-ville -

Au-delà de la scène musicale, la fête a battu son plein à travers tout Le Tampon.

- Un soutien réaffirmé à la 3ᵉ jeunesse : La journée consacrée à nos gramouns a rencontré un immense succès avec l'accueil de près de 60 bus, confirmant l'importance et la pertinence de cette journée d'échange et de convivialité.

- Un centre-ville animé : Les animations de rue ont rencontré un vif succès, salué par les commerçants et les acteurs locaux, apportant une ambiance dynamique et festive au cœur de la ville.

- L'implication remarquable de la MJC : Véritable atout de cette édition, la Maison des Jeunes et de la Culture a enrichi la programmation grâce à un dynamisme exemplaire et une multitude d'actions sur le terrain.

- Quatre espaces ateliers plébiscités : Les quatre espaces dédiés aux ateliers ont rencontré un vif succès. Ils ont pleinement contribué au sens de cette édition en valorisant la transmission, le partage des savoir-faire et les pratiques écologiques, en lien direct avec le thème de la nature.

- Un événement réussi malgré un contexte exigeant -

L'organisation de cette 42ᵉ édition s'est déroulée dans un contexte technique particulier, lié aux travaux de la nouvelle voie urbaine sur le site de la SIDR des 400, réduisant la surface disponible d'environ un quart. Grâce à une adaptation logistique rigoureuse, les Florilèges ont pu offrir un itinéraire fluide d'animations, de découvertes florales et de festivités.

Les indicateurs de consommation sont toutefois en baisse cette année. Cette évolution est à replacer dans un contexte économique régional et national difficile, marqué par des tensions sur le pouvoir d'achat. Elle rappelle que la fréquentation d'un événement et les dépenses réalisées sur place ne suivent pas nécessairement la même dynamique.