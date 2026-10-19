Grand Raid : la Région présente au départ de la Diagonale des Fous

Ce jeudi 15 octobre 2026, plus de 2.800 coureurs ont pris le départ de la Diagonale des Fous à 22 heures. Le conseiller régional Jean-Bernard Maratchia était présent pour assister au lancement de cette course emblématique du Grand Raid. À travers son soutien à l'événement, la Région Réunion souhaite valoriser le patrimoine naturel de l'île ainsi que les valeurs de dépassement de soi et de solidarité portées par les participants. Nous publions ci-dessous le post de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)