Saint-Pierre se mobilise en solidarité avec les élus victimes de violences urbaines

À la suite des actes de violence survenus ce week-end dans plusieurs communes de France, notamment à Limoges, où la mairie a été la cible d’un incendie, la ville de Saint-Pierre annonce un rassemblement devant l'hôtel de ville à 14 heures. Une mobilisation en réponse à l’Association des maires de France (AMF), afin de témoigner de leur solidarité envers les élus et les collectivités touchés (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À travers cette mobilisation, la municipalité souhaite exprimer son entière solidarité envers les élus, les agents territoriaux et les populations touchés par ces actes de violence.

David Lorion, maire de Saint-Pierre, déclare : "S’attaquer à une mairie, c’est s’attaquer à un symbole de notre République, à un lieu de proximité et de service public qui appartient à tous les citoyens. Aucune violence ne saurait justifier que l’on s’en prenne à nos institutions ni à celles et ceux qui les font vivre au quotidien".

Il ajoute : "Aujourd’hui, Saint-Pierre se tient aux côtés des communes touchées et réaffirme son attachement aux valeurs de respect, de dialogue et de solidarité. Face à ces actes, nous devons rester unis pour défendre nos institutions et les valeurs républicaines qui nous rassemblent".

Ce rassemblement sera l’occasion de réaffirmer collectivement l’attachement de la Ville aux valeurs républicaines et de témoigner de son soutien à l’ensemble des élus confrontés à la violence.

La Ville de Saint-Pierre condamne fermement toute forme de violence à l’encontre des élus et des institutions de la République.

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