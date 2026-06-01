Hommage à Edith Wong-Hee-Kam

Avec le décès de Edith Wong-Hee-Kam, La Réunion perd une historienne émérite, dont les travaux sur l'histoire des migrations de populations originaires de Chine dans l'océan Indien font référence - en particulier ses ouvrages La diaspora chinoise aux Mascareignes : le cas de La Réunion, et Entre Mer de Chine et océan Indien - et ont inspiré de nombreux autres travaux de recherche historique, anthropologique, iconographique, audiovisuelle... (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le conseil départemental perd une amie, qui contribue depuis longtemps à plusieurs de ses projets. Avec un engagement exceptionnel, sincère et généreux, elle a bien voulu mettre à disposition de la mémoire commune ses connaissances expertes, sa réflexion toujours en mouvement et sa sensibilité aux conditions d'émergence d'une identité réunionnaise, une et multiple.

Ainsi, Edith Wong-Hee-Kam a été un membre actif et permanent du conseil scientifique mis en place dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du Lazaret de la Grande Chaloupe, qui a pu bénéficier de ses travaux sur l'histoire des engagés chinois. Elle a aussi été partie prenante des réflexions liées au futur musée de l’histoire de l’esclavage à La Réunion. Elle a été en particulier contributrice du Portail esclavage de La Réunion, centre de ressources scientifique et numérique consacré à l’histoire de la société de plantation, de l’esclavage et de leurs héritages.

Par la rigueur de ses recherches, son attachement à l’histoire de La Réunion et son souci constant d’une juste transmission de cette histoire, Edith Wong-Hee-Kam a légué une contribution durable et inestimable à notre patrimoine intellectuel. Nous sommes persuadés que cette contribution continuera d’éclairer pendant longtemps encore nos réflexions sur les valeurs qui transcendent notre monde commun, et celle des générations futures.

A sa famille et à ses proches, j'adresse en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères.

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion