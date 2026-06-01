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Tribune libre de Cyrille Melchior

Hommage à Edith Wong-Hee-Kam

  • Publié le 1 juin 2026 à 17:03
  • Actualisé le 1 juin 2026 à 17:11
eclairage bougie

Avec le décès de Edith Wong-Hee-Kam, La Réunion perd une historienne émérite, dont les travaux sur l'histoire des migrations de populations originaires de Chine dans l'océan Indien font référence - en particulier ses ouvrages La diaspora chinoise aux Mascareignes : le cas de La Réunion, et Entre Mer de Chine et océan Indien - et ont inspiré de nombreux autres travaux de recherche historique, anthropologique, iconographique, audiovisuelle... (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le conseil départemental perd une amie, qui contribue depuis longtemps à plusieurs de ses projets. Avec un engagement exceptionnel, sincère et généreux, elle a bien voulu mettre à disposition de la mémoire commune ses connaissances expertes, sa réflexion toujours en mouvement et sa sensibilité aux conditions d'émergence d'une identité réunionnaise, une et multiple.

Ainsi, Edith Wong-Hee-Kam a été un membre actif et permanent du conseil scientifique mis en place dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du Lazaret de la Grande Chaloupe, qui a pu bénéficier de ses travaux sur l'histoire des engagés chinois.  Elle a aussi été partie prenante des réflexions liées au futur musée de l’histoire de l’esclavage à La Réunion. Elle a été en particulier contributrice du Portail esclavage de La Réunion, centre de ressources scientifique et numérique consacré à l’histoire de la société de plantation, de l’esclavage et de leurs héritages.

Par la rigueur de ses recherches, son attachement à l’histoire de La Réunion et son souci constant d’une juste transmission de cette histoire, Edith Wong-Hee-Kam a légué une contribution durable et inestimable à notre patrimoine intellectuel. Nous sommes persuadés que cette contribution continuera d’éclairer pendant longtemps encore nos réflexions sur les valeurs qui transcendent notre monde commun, et celle des générations futures.

A sa famille et à ses proches, j'adresse en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères. 

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion

Tribune libre

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