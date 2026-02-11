Saint-Paul : un nouveau parcours de street workout et un boulodrome plus grand à Tan Rouge

La ville de Saint-Paul a inauguré ce mercredi 11 février 2026, à Tan Rouge, une nouvelle aire de street workout ainsi que l’extension du boulodrome du quartier, en présence des habitants et des partenaires du projet. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après l’inauguration récente du street workout de Corbeil, cette nouvelle réalisation vient compléter le réseau d’équipements sportifs de proximité existant dans les hauts. Elle contribue à renforcer l’offre de pratique sportive en libre accès sur l’ensemble du territoire communal, qui compte aujourd’hui 13 aires de street workout.

- Un équipement moderne, accessible et intergénérationnel -

Implanté à proximité du CASE de Tan Rouge et de l’église Pie X, le nouvel espace comprend une aire de street workout et de fitness de 140 m², équipée d’une station complète, de deux agrès de fitness dont un accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le projet intègre également la réhabilitation et l’extension du boulodrome, désormais doté de cinq terrains de 3 mètres par 12, favorisant la convivialité, les échanges et la transmission entre générations.

Des tables, des bancs, des cheminements améliorés et un accès PMR complètent l’aménagement, faisant de ce site un véritable lieu de rencontre et de vie.

- Un investissement au service des habitants -

Le montant total de l’opération s’élève à 104.573 euros, financés intégralement sur fonds propres de la commune, dont 11.532 euros consacrés à l’extension et à la réhabilitation du boulodrome.

Les travaux ont été engagés à partir d’août 2025, pour une durée de quatre mois, complétés par trois mois de fabrication des équipements en France hexagonale.

La ville remercie les entreprises mobilisées : Sotraco, pour la réalisation du chemin d’accès, mais aussi Tom Player, pour la conception et l’installation des équipements sportifs, Bâtiment Conception Coordination, entreprise locale de Tan Rouge, pour la coordination du chantier.

À travers ce projet, la collectivité réaffirme son engagement en faveur du développement économique local et du soutien aux TPE du territoire.

- Un projet issu de la participation citoyenne -

Ce nouvel équipement est né d’une volonté exprimée par le Conseil des Habitants du Guillaume, qui souhaitait créer une structure intergénérationnelle, sportive et de loisirs, au cœur du quartier.

Les services municipaux ont travaillé en étroite concertation avec les habitants, à travers des visites de terrain et des échanges réguliers, permettant d’aboutir à un projet partagé et adapté aux besoins locaux.

Cette démarche illustre la volonté de la municipalité de faire de la participation citoyenne un pilier de son action publique.

- Favoriser l’égalité d’accès au sport -

Dans un contexte marqué par les difficultés économiques et sociales, le développement d’équipements sportifs gratuits et en libre accès constitue un levier essentiel pour favoriser l’égalité des chances et le bien-être des familles.

Le street workout permet notamment aux jeunes et aux familles de pratiquer une activité physique sans contrainte financière, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la santé publique.

- Une action globale pour les hauts de Saint-Paul -

Cette inauguration s’inscrit dans une stratégie plus large de revitalisation des hauts, qui se traduit par de nombreux projets structurants : réhabilitation du complexe sportif de Bois Rouge, ouverture de la nouvelle école de Bellemène, extension des cimetières, valorisation touristique de Petite France, et amélioration continue des équipements de proximité.

- Un lieu de vie pour aujourd’hui et pour demain -

Avec ce nouvel espace, Tan Rouge se dote d’un équipement moderne, inclusif et durable, destiné à renforcer le lien social et la qualité de vie des habitants.

La ville invite l’ensemble des habitants à s’approprier ce nouvel espace, à en prendre soin et à le faire vivre, pour continuer, ensemble, à faire bouger les hauts de Saint-Paul.