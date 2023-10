Intermèdes natures : trois nuits pour découvrir des films inédits

Les nuits du film de nature reviennent pour une cinquième édition à Saint-Paul du 8 au 10 novembre 2023. Au programme de ces trois soirées : une véritable célébration du monde naturel. (Affiche intermèdes natures)

Le festival du film de nature de la Réunion revient à Lespas culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul pour trois soirées du 8 au 10 novembre. Un événement organisé en collaboration entre le groupement d’intérêt public réserve naturelle nationale de l'Etang Saint-Paul, Lespas culturel Leconte de Lisle et l'association "Au bout du Rêve". Le but : éveiller les consciences autour des menaces croissantes qui pèsent sur la nature et le monde vivant.

“ La nature est observée et protégée par des combattants amoureux du vivant. Citoyens, scientifiques, activistes, élus... par leurs actions, ils cherchent à éveiller notre conscience sur les risques de la vie sur terre sans biodiversité ”, se réjouissent cependant les organisateurs.

- Des films en avant première -

Les films présentés sont inédits et ont été primés dans différents festivals.

“La première soirée sera consacrée à la forêt avec la diffusion du film "Les singes dorés du Hubei" de Manuel Catteau & Patrick Morris. La seconde soirée permettra aux spectateurs de découvrir les oiseaux notamment avec "The song of the little Owl" de Mehdi Nourmohammadi. Enfin, la dernière soirée mettra à l’honneur les minuscules êtres vivants, les bichiques, les libellules et les fourmis”, font savoir les organisateurs.

Les tickets sont disponibles sur le site www.lespas.re, à l'accueil de la salle de spectacle et dans différents points de vente comme les offices de tourisme ou espaces culturels. Toutes les séances à Lespas sont à 3 euros dans la limite des places disponibles.

