Jeunes Saint-Paulois.e.s : la ville compte sur vous

Le conseil municipal de Saint-Paul est à la recherche de jeunes adolescents et majeurs pour siéger au sein de l'instance représentative de la jeunesse. Il s'agit de former un groupe de 20 personnes, de définir un plan d'actions et un règlement intérieur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune.

Le Conseil Municipal a validé le 23 février dernier la mise en place d’une instance représentative de la jeunesse à Saint-Paul. Concrètement, un groupe projet va être constitué par 20 jeunes adolescents et jeunes majeurs et se réunira de Mars à juillet 2023.

Leurs objectifs : décliner le fonctionnement de la future instance mais aussi proposer les modalités d’organisation et le périmètre d’actions et rédiger un règlement intérieur. Le groupe sera composé d’adolescents et de jeunes adultes volontaires ainsi que des adolescents qui ont participé aux Vac’Ado en juillet/août 2022 et en janvier 2023. Six jeunes ayant participé au congrès de l’ANACEJ en octobre 2022 y participeront également.

L'inscription se fait en ligne, juste ici

Dans cette optique, la ville de Saint-Paul mène une campagne de communication afin d’informer et de mobiliser des jeunes pour qu’ils posent leurs candidatures. Un tirage au sort sera ensuite effectué. Les critères pour y participer sont simples : il faut être saint-paulois(e), être âgé 12 et 20 ans, avoir l’envie de vous engager, donner votre avis et proposer des projets pour la ville.

Plus d’informations au 0262349540 ou service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr