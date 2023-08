Jeux des Îles : un dernier rassemblement avant le départ

Quelques jours avant le début des 11ème Jeux des Îles à Madagascar, les athlètes Réunionnais et leurs encadrants se sont rassemblés ce dimanche 20 août 2023 au Moca à Saint-Denis. Le grand départ est prévu le jeudi 24 août, à la veille de la cérémonie d’ouverture. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (photos : conseil départemental)

Quelques jours avant le grand départ pour Madagascar, où les 11e Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) doivent débuter le vendredi 25 août, les athlètes réunionnais et leurs encadrants étaient rassemblés, dimanche 20 août, au Moca, à Saint-Denis.

C’était l’occasion pour les partenaires du Club Réunion de leur offrir quelques cadeaux symboliques. Mais surtout, pour ceux qui vont porter les couleurs de La Réunion, dans une tenue officielle tout juste dévoilée, de faire le plein d’encouragements.

"Le Département est à vos côtés et j’espère que ce soutien de toute une île vous permettra d’accomplir de belles choses, et d’offrir à notre territoire une moisson honorable de médailles" déclarait ainsi Philippe Pothin, vice-président délégué au Développement du sport et du bien-être, qui représentait le Président Cyrille Melchior.

L’élu rappelait le soutien financier de la Collectivité à l’organisation de l’événement, près de 800 000 euros. Mais il soulignait surtout les vertus d’un tel événement sportif, incontournable depuis sa première édition en 1979, et saluait la mobilisation des forces vives qui permet sa tenue.

"Nous comptons sur vous pour être nos ambassadeurs et nos champions", continuait Philippe Pothin. "Nous serons de tout cœur avec vous pour cette belle fête du sport qui permettra ensuite d’avancer vers un autre grand rendez-vous, celui des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. A travers ce rassemblement, nous donnons, d’une certaine manière, le coup d’envoi d’une grande fête du sport qui durera près d’un an, et à laquelle vous participez pleinement à travers votre engagement dans cette délégation".

Expliquant sa fierté de conduire une telle délégation, Claude Villendeuil, président du Comité régional olympique et sportif (Cros), promettait aux athlètes une belle fête et les encourageait à s’adapter à des conditions sportives dont ils n’ont pas l’habitude. Survoltés, ceux-ci confiaient unanimement attendre désormais impatiemment le départ pour Madagascar. Il est programmé jeudi 24 août, à la veille de la cérémonie d’ouverture.