Journée de la laïcité : Saint-Paul sensibilise 526 élèves

À l’occasion de la journée de la laïcité, ce 9 décembre 2025, la ville de Saint-Paul a permis à 526 élèves de vivre une expérience riche en découverte, ouverture d’esprit et vivre-ensemble. Ces élèves ont été sensibilisés sur le principe de liberté de croire ou de ne pas croire, la neutralité de l’État, l’égalité ainsi que le respect de toutes les convictions. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul (Photo : la ville de Saint-Paul)

Un des moments forts a été la visite des trois lieux de culte emblématiques du centre-ville de Saint-Paul : la mosquée Anwaroul Massadjid, le temple Siva Soupramanien et l'église de la Conversion. Cette journée a permis à la commune de mettre en lumière la diversité culturelle à La Réunion et d'enseigner aux enfants l’importance de la tolérance religieuse.