Petit-Île : la Région présente à la journée de la production réunionnaise

Ce vendredi 27 octobre, le conseiller régional, Jean-Bernard Maratchia, s’est rendu à la Petite-Ile, à la Salle Le Fangourin, pour participer à la Journée de la production réunionnaise. Le thème, de cette 9ème édition, est : "Les leviers pour l’installation des agriculteurs". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région. (Photo Région)

Cette Journée est un "temps fort des rencontres agricoles de La Réunion. C’est une séance de débats afin d’ouvrir la vision de l’agriculture réunionnaise. Il s’agit d’éveiller nos consciences liées aux thématiques de l’agriculture sur notre territoire", nous dit le maire de Petite Ile, Serge Hoareau.

Pour le conseiller cégional, Jean-Bernard Maratchia, "notre production locale agricole et agroalimentaire est reconnue pour sa qualité et sa diversité".

La Région œuvre en faveur des leviers en soutien à notre production locale. Elle pilote la stratégie régionale dédiée aux filières économiques et à l’innovation, la Nouvelle Économie. Les programmes FEDER, FEADER, FEAMPA et FSE sont mobilisés, de même que la contribution régionale en contrepartie, mais aussi en fonds propres.

En matière d’acquisition de compétences, la Région finance la formation générale et professionnelle ouverte aux jeunes et aux adultes, pour les métiers agricoles et également la transformation agroalimentaire. Ce sont 30 millions d’euros qui seront dédiés au développement des entreprises agroalimentaires au sein du programme opérationnel européen 2021-2027 (FEADER).

Concernant la restauration scolaire dans les lycées, la Région favorise une provenance locale pour 56 % des denrées (produits frais et produits transformés). Cette part augmentera progressivement grâce notamment au partenariat avec les filières telles que les conventions viandes péi et aux produits locaux qui pourraient être intégrés.

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la Région soutient les programmes des instituts techniques liés aux connaissances variétales, à la fertilisation et à la protection des sols, des végétaux et des cheptels en vue d’une meilleure sécurité sanitaire et pour une pérennisation de nos productions. La transformation et la valorisation des matières agricoles péi sont aussi étudiées afin d’élargir l’offre auprès des consommateurs.