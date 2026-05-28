Journée mondiale du Soleil : 167 dépistages gratuits réalisés à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul et l’association MiSolRé ont organisé ce samedi 23 mai 2026 la 4ème édition de la Journée mondiale du Soleil à l’école de La Saline-les-Bains. Lors de cette édition, 167 personnes ont pu bénéficier d’un dépistage dermatologique gratuit réalisé par des spécialistes mobilisés pour l’occasion. Nous publions le communiqué de la Ville (Photo : ville de Saint-Paul)

Cette journée de sensibilisation et de prévention autour des dangers liés à l’exposition solaire a rassemblé de nombreux visiteurs venus s’informer, échanger avec les professionnels mobilisés et bénéficier d’animations gratuites tout au long de la journée.

Dans un contexte où les cancers de la peau sont en forte augmentation à La Réunion, cette opération a permis de rappeler l’importance de la prévention, du dépistage précoce et des bons réflexes à adopter face au soleil réunionnais.

Petits et grands ont également pu participer à différentes animations et ateliers :

- sensibilisation à la protection solaire,

- ateliers ludiques et pédagogiques,

- activités pour les familles et les enfants,

- zumba et animations conviviales,

- échanges autour des gestes de prévention.

La Ville de Saint-Paul remercie chaleureusement l’association MiSolRé, les dermatologues, les partenaires, les professionnel·les mobilisé·es ainsi que l’ensemble des participantes et participants pour leur présence et leur engagement