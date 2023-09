Journées du patrimoine : à la découverte de Saint-Denis

Saint-Denis, ville d’art et d’histoire, accueille comme chaque année les Journées Européennes du Patrimoine pour un rendez-vous culturel exceptionnel. Visites guidées, conférences, expositions et bien d’autres animations sont au programme. (Photo Château Morange photo Sly imazpress)

Rendez-vous du 15 au 17 septembre pour cette grande rencontre conviviale, culturelle et gratuite.

- Vendredi 15 septembre -

Au Bas de la Rivière

17h-21h – Visite guidée : Découverte silencieuse et artistiques de l’histoire de la Rivière Saint-Denis

Chateau Morange

17h-18h – Conférence : Restitution de la restauration du Monument Funéraire du Lieutenant de Vaisseau Lerestif

La Source

18h-20h – Marmit Zistoir

Camélias

19h-20h – Projection : Film : Malavoune Tango de Jean-Marc Lacaze

- Samedi 16 septembre -

Vauban / Chateau Morange

9h-17h – Atelier : « Gato Lontan »

De 9h15/10h15/11h/14h15/15h15/16h15 – Visite guidée dans le quartier faisant découvrir les jardins, les habitants, l’architecture des bâtiments, les anecdotes, le mode de vie, les lieux de rencontres,…pour finir dans les jardins du Château, devant le Durama raconter par les enfants.

9h-17h :

– Exposition de photographie du 20e siècle

– Stand « Jeux Lontan »

10h/12h – Performance de danse racontant l’histoire de deux femmes qui prennent leur liberté | « L’écho du passé »

10h30 – Atelier d’initiation à la Danse qui raconte une histoire ( Contemporaine / Maloya / Musique du corps ) | « L’écho du passé »

9h-17h :

– Ronn kozé Zarboutan avec les anciens du quartier

– Exposition et visite guidée sur « La vie de Famille Lontan »

– Exposition sur les instruments traditionnel

– Atelier sur l’initiation aux instruments

– Atelier sur l’initiation au tressage de Vacoa

– Exposition sur la découverte et la création d’objet avec du Vacoa

– Atelier et dégustation « Découverte des bienfaits des tisanes et dégustation »

– Atelier découverte et initiation aux bonbons lontan

9h-16h – Atelier : Ecriture, chant et lecture en créôle

16h-18h – Projection « Lémuria », documentaire de Marine Hervé

10h-12h / 13h30-15h30 – Atelier Cyanotype

10h30-13h30 – Visite guidée sur l’histoire du monumentale historique de Chateau morange

14h30-15h30 – Visite guidée à la découverte des Camps

9h30-10h / 10h30-11h30 / 13h-14h / 15h-16h – Visite guidée à la découverte de l’histoire des graffs de Chateau Morange

9h-16h – Atelier initiation- Fresque commune « Journées du Patrimoine »

10h-10h30 / 11h30-12h – Visite et atelier avec les artistes résidents

14h-14h30 / 16h-16h30 – Visite guidée « Au coeur du grand mar(r)on(n)age"

10h30-11h30 – Présentation de l’histoire du combat de coq à la Réunion

Chaudron

10h30-11h30 – Conférence : Présentation de l’histoire du combat de coq à la Réunion

9h-15h – Visite guidée | Balade en calèche

9h-16h30 – Jeu Lontan

9h-10h30 – Repas partage | Gâteau lontan | Tisane

10h30-12h – Atelier découverte instrumentale

12h-14h – Repas partage | Dégustation cuisine Mahoraise

13h30-14h30 – Rond Kozé | Sobatkoz

14h30-15h30 – Rond Maloya

15h30-16h30 – Conte zistoir lontan

La Bretagne

9h – Accueil/ Visite du jardin

Exposition de peinture des adhérents de l’ajade sur le thème NATURE

10h – Dégustation et échange de recettes

sirops préparés à partir des plantes du jardin

biscuits sablés aux plantes du jardin

11h – Atelier ludiques autour des plantes du jardin.

Comment décorer son jardin avec de « la récup »

13h – Atelier ludiques autour des plantes du jardin.

Comment décorer son jardin avec de « la récup »

14h – Exposition de peinture des adhérents de l’ajade sur le thème NATURE

15h – Dégustation et échange de recettes : sirops préparés à partir des plantes du jardin, biscuits sablés aux plantes du jardin, échange et partage de plants des plantes de notre coin jardin

Ilet Quinquina

9h30-15h30 :

– Visite guidée Ravine Kivi

– Atelier initiation et démonstration du Moring Gramoun

Saint-François

9h-17h :

– Atelier patrimoine culinaire avec initiation et réalisation de pâtisserie créole

Marcadet

9h-16h :

– Exposition sur l’histoire du quartier de Saint-Jacques

10h-11h / 14h30-16h30 :

– Ronn Kozé avec les anciens du quartier

Bas de la rivière

9h30-14h30 :

– Visite guidée « Au fil de l’eau » - Découverte du Bas de la Rivière

9h-16h :

– Jeux | Escape game urbain (4 sets seront crées d’une durée d1h30)

Bellepierre

9h-10h :

– Atelier : Jeu de l’oie sur les règles du Bataille coq

10h-11h :

– Atelier pour enfants - Faire jouer un coq

9h-18h :

– Exposition | Le plus beau coq

14h-15h :

– Atelier | Découverte du rôle de Jockey

16h-17h :

– Récit de vie - Ronn Kozé | Echange sur la passion du bataille coq

La Montagne

15h-16h :

– Visite guidée sur l’histoire de la Léproserie

17h-18h30 :

– Conte - L’histoire de la vie de Jean-Baptiste FONTAINE

Le Brûlé

9h-14h :

– Visite guidée : Jardin Reconnu Monument historique - Découverte d’un vestige de forêt primaire de

moyenne altitude et ses efforts de reboisement par des espèces endémiques. (durée : 2h30)

Tarif : 10€ adulte / 4€- Réservations : 0692 87 81 87

8h-16h :

– Visite guidée : A la découverte des sentiers historiques du Brûlé

Sentier Laverdure – Macassis - Mamode Camp – Prévallée - Cascade Maniquet

Sur les traces historiques de l’occupation humaine des Hauts du Brûlé

Départ Bus 8h : place des azalées

Gratuit / Réservations : 0692 99 35 32

A partir de 8 ans ; prévoir tenue de randonnée, vêtements de pluie et protection solaire ; en-cas

- Dimanche 17 septembre -

Vauban / Château Morange

9h-17h :

– Exposition d’instruments traditionnels

– Atelier d’initiation aux instruments

– Atelier d’initiation au tressage de vacoa

– Exposition découverte et création d’objet avec du cacao

– Exposition et visite guidée d’objets Lontan | « La vie de Famille Lontan - 20e siècle »

– Atelier découverte et initiation aux bonbons lontan

10h-14h :

– Représentation de danse « L’écho du passé »

10h30-14h30 :

– Atelier d’initiation à la danse « L’écho du passé

16h-18h :

– Projection du film « Lémuria », documentaire de Marine Hervé

10h-12h / 13h30-15h30 :

– Atelier Cyanotype

10h30-13h30 :

– Visite guidée sur l’histoire du monument historique de Château Morange

13h30-14h30 / 15h-16h :

– Visite guidée - Découverte des camps

9h-10h45 / 13h-14h45 :

– Visite guidée | Au coeur du grand Mar(r)on(n)age

9h-10h / 10h30-11h30 / 13h-14h / 15h-16h

– Visite guidée | Découverte de l’histoire des graffs de Château Morange

10h-10h30 / 11h30-12h :

– Visites et ateliers avec les artistes résidents

Brûlé

10h-21h :

– Animation musicale : Arnaud Bazin et ces musiciens, Talents la Kour, Danse et Concert d’artistes locaux

9h-18h :

– Village du patrimoine : Village associatif et artisanal avec exposition et ventes de produits du terroir et savoir-faire et produits esprit, Parc, Initiation bouquet la tête, Animation ludique variée : Jeu lontan & structure gonflable

9h-14h :

– Visite guidée | Visite du jardin de la vallée heureuse : Jardin Reconnu Monument historique - Découverte d’un vestige de forêt primaire de moyenne altitude et ses efforts de reboisement par des espèces endémiques. (durée : 2h30)

Tarif : 10€ adulte / 4€- Réservations : 0692 87 81 87

Centre-ville

9h-12h :

Confrérie des gens de la mer :

– Inventaire participatif : Création d’une cartographie des tombes de marins

– Exposition : Découverte des parcours de vie des marins du cimetière de Saint-Denis

Bas de la rivière

Circuit - Rallye patrimoine dans le centre-ville de Saint-Denis et la Rivière Saint-Denis :Course vous amenant à découvrir la richesse patrimoniale du centre-ville de Saint-Denis et de la rivière Saint-Denis.

Le but est de proposer à dix équipes de six joueurs une visite didactique de huit lieux remarquables de la ville de Saint Denis au travers d’un rallye patrimoine à pied qu’ils devront mener pendant deux heures trente. Les participants devront réussir des épreuves qui leur seront présentés par des animateurs-acteurs répartis sur les 8 sites. A l’issue des deux heures trente, tous les participants se retrouveront à la case Bourbon pour la récompense.

Jeu mis en place dans le cadre d’un partenariat CAUE / association « Les Faiseurs de légendes »

Places limitées. Inscription obligatoire avant le 15 septembre midi

Réservation à l’adresse : jep@caue974.com

Dimanche 17 septembre 2023

Lieu de rendez-vous : Sur la rue de la Digue au niveau du numéro 15, Saint Denis, 97400, La Réunion

Gratuit.

Horaires en fonction de la réservation

Prévoir chaussures de sport, chapeau, bouteille d’eau, serviette, change.

- Du lundi 7 août au dimanche 17 septembre : -

Un concours photo sera organisé sur le thème « Points de vue sur le patrimoine vivant de La Réunion »

Comme l’année dernière toutes les photos seront valorisées par la suite autour d’un moment de partage convivial (exposition, rencontre, carnet numérique...)

Le règlement du jeu sera disponible sur le site du www.concourscaue974.com à compter de l’ouverture du concours.

Dates : du lundi 7 août au dimanche 17 septembre 2023

Participation libre et gratuite

Contact : jep@caue974.com

Ce concours photo est ouvert uniquement aux photographes amateurs.