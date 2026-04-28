Le Port : les horaires de la piscine et des jeux d'eau pour le mois de mai

La ville du Port fait le point sur les horaires d'ouvertures et de fermetures de la piscine municipale Jean-Lou Javoy et des jeux d’eau pour le mois de mai. Nous publions le communiqué de la comlune ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Le point sur l’ouverture/ fermeture des structures

Le mois de mai comporte plusieurs jours fériés. Pour vous permettre de profiter pleinement de nos structures, voici les horaires d’ouverture de la piscine municipale Jean-Lou Javoy et des jeux d’eau.

Piscine fermée le 1er mai et ouverte les 8 et 14 mai de 10h à 16h45

Jeux d'eau fermés le 1er mai et ouverts les 8, 14 et 25 mai

- Littoral nord de 10h à 17h les 8, 14 et 25 mai et de 10h à 18h30 du mardi au dimanche

- Parc Boisé de 10h à 17h tous les jours, y compris les jours fériés ( 8, 14 et 25 mai).

Les jeux d’eau seront fermés le mardi 26 mai pour maintenance.

Le Parc Boisé ainsi que le jardin de l'Oasis seront fermés le 1er mai 2026