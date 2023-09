Saint-Paul : le Salon du livre des mondes créoles revient pour une nouvelle édition

Le Centre des Arts et de la Culture Cimendef accueille cette année pour la cinquième édition de "Kabar Lire", le Salon du livre des mondes créoles. Cette année, le salon mettra à l’honneur la thématique de la Kréolité. L’événement se déroulera les vendredi 3 et samedi 4 novembre 2023 à Cimendef à Saint-Paul (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Pendant deux jours, l’esplanade du Centre des Arts et de la Culture se transformera en un espace dynamique avec des stands d’exposition-vente proposés par divers éditeurs. Au cœur de cette manifestation, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des auteurs venus de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, Seychelles, ainsi que de La Réunion.

Le programme varié comprendra également des spectacles de théâtre, dont une performance par une troupe mauricienne, ainsi que des ateliers pour le jeune public le vendredi, axés sur les contes, les sirandanes, les arts plastiques et les jeux. Le samedi, ces ateliers s’élargiront à un public de tout âge, avec une matinée dédiée à la nature.

Les festivités de ces deux journées culmineront en soirée, de 18h30 à 20h30, à l’auditorium. La première soirée, le vendredi, sera un hommage émouvant à Françoise Guimbert, Daniel Honoré et Boris Gamaleya, à travers des chansons et des lectures de textes. Le samedi soir, quant à lui, promet d’être une soirée musicale exceptionnelle, avec la participation très attendue d’artistes tels que Danyel Waro, Zanmari Baré, Jim Fortuné, et bien d’autres.

Retrouvez le programme ici.