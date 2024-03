Kar' la nuit : le Territoire de l'ouesr met en place une solution de mobilité "sur-mesure"

Ce vendredi 1er mars 2024 marque le lancement du projet kar' la nuit par le Territoire de l'ouest (TO). Pour son lancement, il dispose de deux navettes de 9 places disponibles entre 20h00 et 3h00 du matin sur 300 arrêts référencés dans la ville de Saint-Paul. Le trajet doit obligatoire être réservé en 10 jours et 2 heures à l'avance (Photo : sly/www.imazpress.com)

"L'opération Kar' la nuit débouche d'une forte demande des personnels de l'hôtellerie et de la restauration", déclare Emmanuel Séraphin président du territoire de l'Ouest. La constatation est faite : "ce manque de transport nocturne affecte les jeunes débutant dans le milieu particulier de l'hôtellerie". Il précise : "cette opération permet aux étudiants et personnels non-véhiculé de gérer le stress du travail plutôt que celui de rentrer".

"Dans un premier temps, ce projet est une expérimentation", explique le maire de Saint-Paul. Kar' la nuit est une opération qui sera mise en place sur six mois, pendant lequel des améliorations seront apportées pendant toute la durée. Des améliorations qui seront suggérées par les usagers pendant les différentes évaluations portant sur son efficacité. Regardez

"Le tourisme externe rapporte plus de 500 millions d'euros au territoire", rappelle Patrick Serveaux président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Une bonne nouvelle qui est entachée par la rapide fréquence des étudiants à "jeter l'éponge".

"Ceux qui ne poursuivent pas dans cette voie sont malheureusement les jeunes qui n'ont pas les moyens", se désole le président de l'UMIH. En effet, pouvoir payer l'internat, s'acheter une voiture voire même s'offrir le permis peut s'avérer peut s'avérer très coûteux. Il constate : "souvent l'enfant se débrouille pour assurer le service, puis un jour il pose un congé maladie et ensuite il déserte par faute de transport". Regardez

Irchard Omarjee, président de la Semto rappel "le kar' la nuit démarre dès ce soir avec un tarif fixé à cinq euros pour un seul trajet". Pour un trajet aller-retour il faudra penser à réserver deux trajets, tout en sachant que ce ne sont pas des trajets individuels mais groupés.

Ce dispositif étendu à tout usager s'étend du Maïdo à Saint-Gilles-les-Bains et de Bellemène à la gare routière de Saint-Paul en passant par Plateau Caillou. "On compte pour le moment deux véhicules de neuf places", souligne le président de la Semto.

"En tant que réceptionniste on finit assez tard, mais avec le kar' la nuit on a une solution", confie Ornella une étudiante du CREE. Regardez

Pour commencer les circuits et répondre aux questions de sécurité des usagers et transporteurs, des agents de nuit accompagnerons ces derniers. Le relais sera repris par la police et gendarmerie dans un second temps.

cn/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com