La Brigade intercommunale environnementale au cœur de Mafate

Au cœur du Cirque de Mafate, une opération de sensibilisation aux enjeux environnementaux a été menée par les agents de la Brigade Intercommunale Environnementale (BIE). Cette initiative démontre l’engagement de la BIE à préserver notre patrimoine naturel.

Avec plus de 100.000 visiteurs par an, le cirque de Mafate est l’une des destinations les plus prisées de notre territoire. Cependant, cette popularité peut parfois entraîner des conséquences néfastes pour cet écosystème fragile, notamment en ce qui concerne les déchets laissés dans les sentiers.

Leur mission ? Expliquer aux visiteurs l’importance de la préservation de cet environnement unique en rappelant l’impact négatif des déchets sur la faune, la flore de Mafate.

Cette opération de sensibilisation sera renouvelée à intervalles réguliers, témoignage de l’implication de la BIE à veiller sur l’intégrité de notre patrimoine naturel.