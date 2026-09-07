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La caravane d’accès aux droits s’arrête près de chez vous

  • Publié le 7 septembre 2026 à 09:55
Le planning de la caravane d'accès aux droits et à l'information en août

Les caravane d’accès aux droits sillonnent l’île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels vous accueillent de 8h à 12h. (Photo d'illustration : Département)

Les villes concernées sont :

• Le Tampon
• Le Port
• Saint-André
• Saint-Louis
• La Possession
• La Plaine des Palmistes
• Saint-Leu
• Salazie
• Cilaos
• Saint-Denis
• Sainte-Marie
• Saint-Joseph
• Saint-Paul
• Sainte-Rose
• Saint-Benoît

Plus d'informations ici.

Département, Caravane d’accès aux droits, Zoom

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