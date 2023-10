La Casud organise un concours de collecte de bouchons en plastique

Le concours aura lieu dans les écoles élémentaires et primaires des quatre communes membres de la Casud (L'Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Le Tampon). Les trois classes qui auront collecté le plus de bouchons remporteront des récompenses. (Photo DR)

Devant les succès rencontrés lors des éditions précédentes, la CASUD organise à nouveau son concours de collecte de bouchons en plastique dans les écoles élémentaires et primaires de ses quatre communes membres.

Pour cette année scolaire 2023-24, le concours se fera par classe (et non par école). Cela permettra de sensibiliser davantage d'élèves au tri et de collecter plus de bouchons que les années précédentes en mobilisant plus d'écoliers.

Dans chaque commune, les classes participantes, et notamment les 3 classes qui auront collecté le plus de bouchons d'ici la fin de l'année scolaire, se verront remettre différents lots de récompenses dont des bons de transport CARSUD pour des sorties scolaires !

L’inscription au concours, dont le règlement et les modalités d'inscriptions ont été envoyés ce jour aux écoles, se fait exclusivement en ligne (date limite : 8 décembre 2023 - 12h00).

Durant la dernière année scolaire 2022-2023, avec la participation de 36 écoles, le concours avait permis de récolter 3,3 tonnes de bouchons soit environ 830 000 bouchons en plastique. dont un bon nombre auraient pu finir dans la nature ou les caniveaux et en fin de course dans l'océan.