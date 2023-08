La Casud recherche des chargés d'opération eau potable et assainissement

La Casud recrute deux chargés d'opération eau potable et assainissement et un coordonnateur comptable et budgétaire. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

La CASUD recrute en général par voie statutaire, dans le cadre d'une mutation, d'un détachement d'une autre fonction publique ou d'une stagiairisation suite à la réussite d'un concours de la Fonction Publique Territoriale.

Exceptionnellement, la CASUD peut recruter par voie contractuelle à durée déterminée sur des emplois spécifiques ou pour remplacer des fonctionnaires indisponibles ou répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers.

Vous pouvez adresser votre candidature :

Par courrier : Monsieur le Président Communauté d'Agglomération du Sud Direction des Ressources Humaines 379, rue Hubert Delisle - BP 437 97838 Tampon Cedex

Venez rejoindre les équipes de la CASUD qui dispose, selon le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes :

* d’une situation financière confortable

* d'une qualité de vie au travail satisfaisante

La CASUD vous propose de rejoindre ses équipes en postulant notamment sur les offres d'emplois régulièrement diffusées sur son site casud.re (rubriques Développement économique - l'emploi - La Casud recrute -).