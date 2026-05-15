La CCI Réunion en visite à l'usine Philibon

La CCI Réunion a visité Philibon ce mardi 12 mai 2026, entreprise implantée à proximité immédiate de l’Aéroport Roland‑Garros à Sainte‑Marie, spécialisée dans l’exportation de fruits exotiques réunionnais. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : CCIR)

Une expertise reconnue dans la filière fruits frais, Philibon intervient sur l’ensemble des étapes clés de la chaîne de valeur :

• réception des fruits issus de la production locale,

• tri, nettoyage et sélection manuelle,

• conditionnement et mise en chambre froide,

• expédition rapide vers l’Hexagone et l’Europe.

L’entreprise travaille notamment sur l’ananas Victoria, le letchi, le fruit de la passion, la mangue ou encore le pitaya, selon la saison.

Cette visite a permis des échanges concrets autour de l’organisation logistique, du rôle de l’entreprise dans la valorisation des productions agricoles locales et de son positionnement stratégique dans la filière export. Philibon apporte ainsi une souplesse précieuse aux producteurs, en ajustant ses flux d’export aux volumes disponibles selon les saisons.