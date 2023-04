La CCI Réunion lance une formation pour les futur.es pizzaiolo

La CCI Réunion lance une formation dédiée à la pizzeria et à la grillade. Destinée aux personnes éloignées de l'emploi, la formation est accessible aux personnes diplômées de niveau 3 (CAP) et non diplômées, du 2 mai au 30 juin 2023. Une réunion d'information aura lieu vendredi 14 avril au centre Centhor Nord, à 10h. (Photo d'illustration fh/www.imazpress.com

Adressé aux personnes éloignées du monde du travail, les objectifs de ce projet de parcours d'accès à l'emploi, validé par la Région Réunion, sont d'apporter des bases de savoirs et de savoir-faire métier pour conforter les candidats dans leur choix d'orientation, renforcer leur confiance en eux et aussi d'accroitre leur pouvoir de convaincre une entreprise de les recruter en apprentissage.

Vendredi 14 avril 2023, les personnes intéressées par cette formation pourront se rendre à la réunion d'information prévue à 10h au centre Centhor Nord, à Saint-Paul.

183h seront dispensées au centre de formation et trois semaines de stage dans une entreprise seront nécessaires à la validation du programme. Celui-ci est gratuit, rémunéré et accessible aux personnes disposant d'un CAP ou moins.

L'accès à cette formation se fait sur entretien de motivation en s'inscrivant par mail à cfacenthor@reunion.cci.fr.

114h de formation seront dédiés à l'apprentissage technique et aux compétences du métier de pizzaiolo-grillardin, avec un stage prévu du 22 mai au 9 juin 2023.

- Une partie socio-professionnelle -

Parmi les 183h de formation, une partie pédagogique sur le monde du travail sera traitée par les intervenants, 16h pour travailler sur ses qualités comportementales et 20h concernant des techniques de recherche d'emploi.

"Il s'agit principalement de favoriser le développement personnel des candidats, leur redonner confiance et les redynamiser. Il s'agit aussi de mettre en adéquations des compétences et des comportements avec les besoins des entreprises. Mais aussi acquérir des compétences techniques professionnelles clés, créer des passerelles entre candidat et entreprise pour appréhenser le monde du travail dans sa réalité et enfin, apporter un accomagnement individualisé à la recherche d'un emploi" indique la CCIR.