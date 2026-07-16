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La CCI Réunion poursuit ses visites de terrain à la rencontre des entrepreneurs réunionnais

  • Publié le 16 juillet 2026 à 12:09
La CCI Réunion poursuit ses visites de terrain à la rencontre des entrepreneurs réunionnais

Le 9 juillet 2026, Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, accompagné des membres élus, s'est rendu dans l’entreprise “Atelier Alexandra” à Saint-André. Dans le cadre de sa démarche de proximité avec les entreprises du territoire, la CCI Réunion poursuit ses visites de terrain afin d'aller à la rencontre des entrepreneurs et de mieux appréhender leurs enjeux. (Photo : CCI Réunion)

Cette visite a permis de mettre en lumière une entreprise qui privilégie le savoir-faire réunionnais à travers une production locale optant pour les circuits courts.

CCIR, Zoom

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