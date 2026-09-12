TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

PLAGE DES ROCHES NOIRES INTERDITE Des travaux de recalibrage prévus du lundi 14 au vendredi 18 septembre

voir plus

La CCI Réunion vous accompagne dans vos opérations internationales

  • Publié le 12 septembre 2026 à 10:00
Opération anti-drogues à Gillot : l'ensemble des passagers et personnels de bord, contrôlés

La CCI Réunion, en partenariat avec la Direction des Douanes, vous propose plusieurs rendez-vous gratuits pour vous accompagner dans vos opérations internationales. "Ces temps d’échange vous permettront de mieux comprendre les fondamentaux de l’import-export, les formalités douanières et de bénéficier, si besoin, d’un accompagnement personnalisé pour votre projet", écrit la CCI Réunion. Retrouvez les différentes sessions ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Vendredi 18 septembre 2026 : premiers pas Import-Export à la Maison de l’Entreprises et Formations Sud (MEFS) à Saint-Pierre de 8h30 à 12h

- Vendredi 25 septembre 2026 : formalités douanières lors d’opérations import-export à la CCI Réunion à Saint-Denis de 8h30 à 12h

-Vendredi 16 octobre 2026 : rendez-vous individuels sur inscription à la CCI Réunion à Saint-Denis

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici

Plus d’informations par mail

CCIR, Zoom

guest
0 Commentaires