La CCI Réunion vous accompagne dans vos opérations internationales

La CCI Réunion, en partenariat avec la Direction des Douanes, vous propose plusieurs rendez-vous gratuits pour vous accompagner dans vos opérations internationales. "Ces temps d’échange vous permettront de mieux comprendre les fondamentaux de l’import-export, les formalités douanières et de bénéficier, si besoin, d’un accompagnement personnalisé pour votre projet", écrit la CCI Réunion. Retrouvez les différentes sessions ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Vendredi 18 septembre 2026 : premiers pas Import-Export à la Maison de l’Entreprises et Formations Sud (MEFS) à Saint-Pierre de 8h30 à 12h

- Vendredi 25 septembre 2026 : formalités douanières lors d’opérations import-export à la CCI Réunion à Saint-Denis de 8h30 à 12h

-Vendredi 16 octobre 2026 : rendez-vous individuels sur inscription à la CCI Réunion à Saint-Denis



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