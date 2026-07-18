La CCIR organise la journée de l'innovation entrepreneuriale

La Journée de l'Innovation Entrepreneuriale (JIE) se tient le 24 octobre 2026 au Domaine des Pierres à Saint-Pierre. Cette année, les secteurs du BTP et du transport seront à l'honneur. Au programme : conférences, échanges et découverte de solutions autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la commande publique, du financement et de l'accompagnement des entreprises. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCI (Photo : CCIR)

Cette journée s'adresse aux entrepreneurs, porteurs de projet, professionnels, étudiants ou futurs apprenants. C'est l'occasion de développer votre réseau, de découvrir de nouvelles opportunités et d'identifier les dispositifs pour faire avancer vos projets. Le programme détaillé et les temps forts de cette édition seront dévoilés dans les prochaines semaines.