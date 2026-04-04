La CCIR participe au forum économique des Îles de l'océan indien à Moroni

Du 27 au 29 avril 2026, le Forum économique des Îles de l'océan indien se tiendra à Moroni aux Comores. La CCIR participera à cette 15e édition. Au programme : séance plénières sur les dynamiques économiques régionales, atelier thématiques (économie circulaire, IA, tourisme bleu, agriculture durable…), rencontres B2B pour favoriser des opportunités concrètes et visites de terrain pour mieux appréhender les réalités économiques des Comores. Nous publions le post de la CCI Réunion : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)