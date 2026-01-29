La Civis organise le recensement de la population

Mené en partenariat avec ses communes membres, le recensement permet de comptabiliser toutes les personnes qui habitent sur le territoire. Cette année, plus de 7.000 ménages sont concernés par le recensement. Les agents de la Civis, munis d’une carte professionnelle, sillonneront le territoire à leur rencontre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Votre participation est essentielle car le recensement de la population est un devoir civique simple et utile à tous.

La Civis compte sur votre accueil et votre participation.

Si vous êtes concerné, vous avez reçu dans votre boite aux lettres un courrier d’information, vous indiquant les modalités pour effectuer le recensement.

C’est encore plus simple et plus pratique sur internet !

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain !

Des codes d’accès seront remis par les agents recenseurs de la Civis pour remplir le formulaire en ligne.

Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité en déterminant le budget des communes. C’est ainsi que sont décidés la construction des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraites, déchèteries, etc.), la préparation des programmes de rénovation des quartiers, le développement des moyens de transports, etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : le-recensement-et-moi.fr ou sur www.civis.re

C’est sûr : vos données sont protégées !

Vos informations restent confidentielles.

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.