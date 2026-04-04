La Civis rend hommage à Michel Fontaine, un an après sa disparition

Le 27 mars 2026, cela faisait un an que Michel Fontaine, président de la Civis de 2001 à 2025, a disparu. La collectivité lui rend hommage. "Un an d’absence, mais une présence qui demeure profondément ancrée dans notre territoire, dans nos projets, et dans nos cœurs. Bâtisseur engagé, homme de convictions et de dialogue, Michel Fontaine a marqué durablement la Civis et l’ensemble du Sud par sa vision, son énergie et son attachement sincère à notre population". Nous partageons la publication de la Civis, ci-dessous : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)