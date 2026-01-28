La Fèt Koko fait son retour du 6 au 8 février à Saint-Paul

Initialement programmée en novembre dernier et reportée en raison de conditions météorologiques défavorables, la Fèt Koko revient pour une nouvelle édition du 6 au 8 février 2026 à Saint-Paul. L’événement se tiendra au Lalé Koko, installé au Parkinn Sosé Royal, en face de la Maison Serveaux, et proposera trois jours d’animations dédiées à la valorisation de la noix de coco, au savoir-faire artisanal et à la culture réunionnaise. Nous publions le communiqué de Saint-Paul ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Tout au long du week-end, le public pourra découvrir le Village Koko, véritable espace de rencontres et de transmission, avec :

- des stands d’artisanat et de produits péi autour de la coco,

- des ateliers et démonstrations mettant en lumière les savoir-faire traditionnels,

- des temps d’échanges, d’animations culturelles et de convivialité.

La programmation musicale occupera une place centrale de cette édition, avec plusieurs concerts. De nombreux artistes se succéderont sur scène, parmi lesquels Pix’L, Kent’1, Marshall, ainsi que plusieurs groupes et talents péi, pour faire vibrer le site tout au long des soirées.

Moment phare et très attendu, le concours "Grimper Koko" viendra ponctuer la journée du dimanche, rassemblant participants et public autour d’un rendez-vous emblématique et populaire.

La Fèt Koko s’inscrit comme un temps fort de la vie culturelle saint-pauloise, mêlant traditions, création, musique et partage, au cœur d’un événement ouvert à toutes et tous.