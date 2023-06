La Karavan de santé a séduit les saint-paulois

Sensibilisation et prévention

Ce mercredi 7 juin 2023, une Karavan de santé s'est installée au CASE Citerne Trousaille dans les hauts de Saint-Paul. Pour l'occasion, une matinée de sensibilisation à la santé préventive était proposée aux visiteurs. 32 personnes ont pu réaliser un dépistage de diabète et bénéficier d’informations sur les bons comportements alimentaires à adopter.( Photo: ville de Saint-Paul)

Ce mercredi 7 juin 2023, l’action de sensibilisation et de prévention organisée par la Karavan O.D.H.I.R en partenariat avec l’AURAR (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion) s’est déroulée au CASE de la Citerne Trousaille.

C’est une matinée de sensibilisation qui a eu lieu dans les hauts du territoire, et plus précisément à La Saline. Durant une matinée, les habitants ont pu bénéficier de différents ateliers autour de la santé préventive. Avec la présence de la KARAVAN O.D.H.I.R (Obésité, Diabète, Hypertension ou encore Insuffisance Rénale chronique) ainsi que des professionnels de santé (infirmière, diététicien), cette action mise en place par Saint-Paul, Ville Santé, et ses partenaires se déroule dans le cadre de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète.

En décembre dernier, lors des actions portant sur le parcours diabète, des séances de sports adaptées ont été proposées aux participants. Ces derniers ont pu assister à l’action du 7 juin 2023, afin de bénéficier d’un suivi concernant leur capacité sportive.

Diverses animations étaient au rendez-vous afin de proposer à la population saint-pauloise un accès significatif à l’information et aux consultations spécialisées directement dans les Bassin de Vie. Les participants ont pu avoir accès à 3 séances de sport animées par l’association BOUZANOU. 2 coaches ont animé des séances de gymnastique douce. Des diagnostics sur les conditions physiques et la capacité sportive des personnes présentes ont été effectués.

Durant cette matinée destinée à prévenir et à sensibiliser le public du territoire, 32 personnes ont réalisé un dépistage de diabète tout en bénéficiant d’informations sur les bons comportements alimentaires à adopter.

Les habitants de ce quartier ont réagi positivement à cette action qui vise à informer et à lutter contre la sédentarité. Attentifs et intéressés par l’ensemble des activités, le public a souhaité avoir plus d’actions similaires au cœur du quartier.

L’espace numérique individuel « mon espace santé » était présent lors de cette matinée afin d’offrir au public des informations sur le dispositif en vue de la création d’un espace supplémentaire avec un aidant « connect » du service accès au droit et au numérique.

À Saint-Paul, la santé accessible à toutes et à tous, sur l’ensemble du territoire, représente un enjeu majeur. La volonté est d’accompagner les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois durant les différentes étapes de leur vie.