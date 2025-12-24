La liberté célébrée en Hexagone

Afin de renforcer le lien avec les Réunionnais en mobilité et de valoriser l’image, l’histoire et la culture de La Réunion, le Département s’est de nouveau mobilisé à l’occasion de la Fêt Kaf. L’événement s’est tenu le samedi 20 décembre 2025 à Saint-Marcellin, en région Rhône-Alpes, deuxième territoire d’implantation des Réunionnais en mobilité. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été noué avec l’association réunionnaise iséroise ART EST UNION, reconnue pour son engagement en faveur de la diffusion de la culture réunionnaise. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département)

Chaque année la commémoration du 20 décembre suscite un intérêt croissant auprès des Réunionnais de l’Hexagone et des Amoureux de La Réunion, toujours plus nombreux à chaque édition. Souhaitant ne pas concentrer les manifestations culturelles uniquement à Paris et dans les grandes métropoles, et après une édition organisée à Toulouse en 2024, le choix s’est porté cette année sur Saint-Marcellin, commune de 7 500 habitants située en Isère, à proximité de Valence, Lyon et Grenoble.

Un programme artistique riche et diversifié était proposé, avec notamment le groupe de maloya traditionnel Tikaniki, emmené par Marsel Philéas, le fils de Gramoun Lélé; ainsi que Maylan Manaza, DJ et chanteur créole; Masio, formation métropolitaine chantant en créole réunionnais et mauricien, et MJP Traditions, groupe de maloya traditionnel.

Accessible à tous, l’événement a bénéficié du soutien de la municipalité de Saint-Marcellin. L’accueil chaleureux, la forte participation du public et la qualité des échanges ont illustré un bel exemple de métissage culturel et de vivre-ensemble.