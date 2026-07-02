La Possession participe à la journée mondiale sans plastique

À l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique, le Territoire de l'ouest organise une semaine de sensibilisation pour encourager des gestes simples en faveur de l'environnement. Retrouvez les médiateurs du Territoire de l'ouest ce vendredi 3 juillet 2026 de 8h30 à 12h, sur le parvis de la mairie de La Possession. Une initiative dont l'objectif est de découvrir des alternatives aux sacs plastiques, participer à un atelier de fabrication de sacs en tee-shirt et découvrir une exposition d'objets recyclés. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)