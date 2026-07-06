La Possession : premier diagnostic en marche à Dos d'Âne

Le maire de La Posession, Erick Fontaine, accompagné de plusieurs élus, s'est rendu à Dos d'Âne pour un premier diagnostic en marche afin d'aller à la rencontre des habitants du quartier et d'identifier les priorités du territoire. Au fil de cette visite, plusieurs sites ont été parcourus, notamment l'ancienne auberge Marie-Claire, les écoles Paul-Langevin et Roland-Jamin, ainsi que le Pôle Nature Loisirs. "Cette démarche marque la volonté de la municipalité d'impulser une nouvelle dynamique à Dos d'Âne, en construisant les projets de demain au plus près des réalités du terrain", écrit la Ville. (Photos : La Possession)