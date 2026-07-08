Vien fèt out diplom ek La Possession

La ville de La Possession met ses nouveaux diplômés 2026 à l'honneur avec Tipay et Ban Makwalé le vendredi 17 juillet 2026, de 17h à 00h, au domaine Belle Mare. Les inscriptions sont obligatoires du 7 au 17 juillet à 12h. Au programme : Dj et artiste, diplôme d'honneur, récompense et cocktail. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les inscriptions sont obligatoires du 7 au 17 juillet 2026 à 12h au 0262 71 11 00 puis composez le 4 - Pôle Rayonnement Éducatif (Hôtel de Ville - Rue Waldeck Rochet).