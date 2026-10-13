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La Possession : le Grand Repas s'invite à la table des écoliers de la ville

  • Publié le 13 octobre 2026 à 18:27
  • Actualisé le 13 octobre 2026 à 18:33
La Possession : le Grand Repas s'invite à la table des écoliers de la ville

Le Grand Repas est un événement national qui rassemble, le même jour, les citoyens autour d’un menu commun à leur territoire, élaboré à partir de produits locaux et de saison. Une initiative nationale qui prend vie localement, en valorisant les spécialités culinaires, les savoir-faire et les richesses de chaque territoire. "À La Possession, notre restauration scolaire a apporté sa touche créole à cette journée, mettant à l’honneur les saveurs de notre île et notre identité réunionnaise pour le plus grand plaisir des enfants" assure la muncicipalité dans une publication que nous publions, ci-dessous. (Photo : Ville de la Possession)

Zoom, La Possession, Le Grand Repas

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