La Possession : le Grand Repas s'invite à la table des écoliers de la ville

Le Grand Repas est un événement national qui rassemble, le même jour, les citoyens autour d’un menu commun à leur territoire, élaboré à partir de produits locaux et de saison. Une initiative nationale qui prend vie localement, en valorisant les spécialités culinaires, les savoir-faire et les richesses de chaque territoire. "À La Possession, notre restauration scolaire a apporté sa touche créole à cette journée, mettant à l’honneur les saveurs de notre île et notre identité réunionnaise pour le plus grand plaisir des enfants" assure la muncicipalité dans une publication que nous publions, ci-dessous. (Photo : Ville de la Possession)