La Possession : à la découverte de la culture tamoule

À La Possession, l’association TAMIJ SANGAM vous invite à découvrir la richesse de la culture tamoule à l’occasion de Tisé Mélé, un événement placé sous le signe de la découverte, du partage et des traditions. Une rencontre prévue le samedi 24 octobre 2026, de 14h à 23h, sur la place Festival à La Possession. Au programme : de nombreuses activités de découverte culturelle, avec notamment des ateliers de drapage de saree, de tressage de feuilles de coco et d’initiation à l’écriture de son nom et de son prénom en tamoul. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com )

L’association Soundaravalli's Dancers, école de danse indienne, vous donne aussi rendez-vous pour Tisé Mélé :