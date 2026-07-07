La Possession : accueil des jeunes du programme Erasmus

La Ville de La Possession a eu le plaisir d'accueillir en mairie les jeunes participants au projet Erasmus+ porté par l'association possessionnaise Run Senshi Karaté. À cette occasion, les élus ont échangé avec les jeunes autour du fonctionnement de la démocratie locale, du rôle des élus et de l'engagement citoyen. Nous publions le post ci-dessous (Photo : La Possession)

Dans le cadre de cet échange européen, 14 jeunes Portugais découvrent actuellement La Réunion, tandis que 8 jeunes Possessionnais s'envoleront pour le Portugal en octobre afin de vivre à leur tour cette expérience humaine, culturelle et citoyenne.