La Possession : tombée sur le sentier de Deux Bras, la petite chienne Domi n'a pas survécu

Ce lundi 6 juillet 2026, un appel à la mobilisation avait été lancé ce lundi 6 juillet 2026 pour sauver Domi, une petite chienne qui a chuté sur le sentier de Deux-Bras à La Possession. Malheureusement, l'association Apeba (Agir pour la bienveillance animale à La Réunion) nous apprend ce mardi que l'animal est décédé (Photo : DR)

"Les propriétaires ont réussi à localiser son corps et elle est malheureusement décédée à cause de la chute", confie Apeba.

La petite chienne Domi a fait une chute de plus de 120 mètres.

Suite à l'appel à la mobilisation, de nombreuses personnes s'étaient déplacées. "Il y a eu une énorme mobilisation générale. Des drones, des drones thermiques, les pompiers spécialistes de sauvetage en montagne, des cordistes", nous dit-on.

Mais "l'endroit était tellement dangereux qu'ils n'ont pas pu la récupérer".

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