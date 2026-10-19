La Possession : au plus près des acteurs de la Petite Enfance

Le maire de La Possession, Erick Fontaine, accompagné de madame Pelops, élue déléguée à la Petite Enfance, de Mami Bamili, élue déléguée à la cohésion sociale, de Pauline Cadillat, directrice du CCAS, et d’Arnaud Jeannette, directeur du pôle Petite Enfance, est allé à la rencontre des équipes des crèches multi-accueil Île aux Enfants et Raisin Marine. Une visite sous le signe de l'échange et du partage. "Au cœur des échanges : le quotidien des professionnels, leurs besoins et l'accueil des enfants et de leurs familles. L'objectif : continuer à améliorer les conditions d'accueil des tout-petits, accompagner les familles et soutenir les professionnels de la Petite Enfance", écrit la Ville. (Photos : ville de La Possession)