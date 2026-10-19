La Possession : au plus près des acteurs de la Petite Enfance

Le maire de La Possession, Erick Fontaine, accompagné de madame Pelops, élue déléguée à la Petite Enfance, de Mami Bamili, élue déléguée à la cohésion sociale, de Pauline Cadillat, directrice du CCAS, et d’Arnaud Jeannette, directeur du pôle Petite Enfance, est allé à la rencontre des équipes des crèches multi-accueil Île aux Enfants et Raisin Marine. Une visite sous le signe de l'échange et du partage. "Au cœur des échanges : le quotidien des professionnels, leurs besoins et l'accueil des enfants et de leurs familles. L'objectif : continuer à améliorer les conditions d'accueil des tout-petits, accompagner les familles et soutenir les professionnels de la Petite Enfance", écrit la Ville. (Photos : ville de La Possession)