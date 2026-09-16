La Possession : des coupures d'eau à prévoir à Dos d'Âne

Eaux de La Possession informe ses clients de La Possession qu'en raison du faible niveau des ressources et des fortes consommations enregistrées ces derniers jours, des coupures d'eau temporaires seront nécessaires, à compter du 16 septembre 2026 à 21 heures. (Photo d'illustration Stephan Laïy-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés :

• Village de Dos d'Âne : du 90 rue Jacques Duclos jusqu'au chemin la Ferme.

La remise en eau se fera progressivement à partir de 5 heures, demain, jeudi 17 septembre.

Au vu de la situation, Eaux de La Possession appelle les consommateurs à être vigilants et à respecter l'arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau n°2026-1586.

Lorsque l'eau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l'eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...).

"Nos équipes restent mobilisées afin d'optimiser les réserves disponibles et d'éviter, dans la mesure du possible, d'impacter le service", précise les Eaux de La Possession, qui remercie ses clients pour leur compréhension et leur civisme, et les tiendra informés de l'évolution de la situation.