La Possession : fermeture du plateau sportif Évariste de Parny

La Ville informe les administrés que des travaux de démolition de l'ancienne Caisse des Écoles, située sur la parcelle BM86, seront réalisés du 6 juillet au 15 août 2026, week-ends compris (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Afin de garantir la sécurité de tous, l'accès au site sera strictement interdit au public pendant toute la durée des travaux.

Les riverains et les usagers sont invités à respecter le périmètre de sécurité ainsi que la signalisation mise en place.

La Ville vous remercie pour votre compréhension et vous prie de bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux.