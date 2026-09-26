La Possession : Kiltir Kartye revient pour un après midi en musique

La culture s’invite au cœur de votre quartier ! La ville de La Possession donne rendez-vous au public, ce mercredi 30 septembre 2026, de 15 heures à 19 heure, pour un après-midi placé sous le signe de la créativité, de la musique et du partage. Petits et grands sont attendus à la maison de quartier de Ravine à Malheur, située 22 Chemin de la Petite Chaloupe. Nous partageons le post de la ville de La Possession : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme :

• Dès 15h : ateliers créatifs et MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

• Dès 17h : ambiance musicale avec les talents locaux, avec le groupe Titan et Berny.

Plus d’infos auprès de la Direction Culture et Patrimoine : 0262 22 40 00