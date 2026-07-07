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La Possession : lavage du réservoir de Ravine à Malheur

  • Publié le 7 juillet 2026 à 10:06
  • Actualisé le 7 juillet 2026 à 10:10
La Possession : lavage du réservoir de Ravine à Malheur

Eaux de La Possession informe ses clients, qu’en raison du lavage et de la désinfection d’un réservoir, l’alimentation en eau sera interrompue le ce mercredi 8 juillet 2026 à partir de 08 heures.

Pour les secteurs suivants :

- CHEMIN ANNE LUCE NATIVEL
- CHEMIN DE LA FERME AVICOLE
- CHEMIN PETITE CHALOUPE
- CHEMIN WABEN
- IMPASSE BOIS DE SAPAN
- IMPASSE ECLAPIER
- LOTISSEMENT BOREAL
- ROUTE DEPARTEMENTALE 41 (du n°231 jusqu’au Village)
- LOT. GRAND NATTE & FILAOS

Des perturbations dans la distribution de l’eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.

La remise en eau est prévue à partir de 16 heures, sauf incident.

Lorsque l’eau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).

TCO, Zoom, Eau

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