La Possession : lavage du réservoir de Ravine à Malheur

Eaux de La Possession informe ses clients, qu’en raison du lavage et de la désinfection d’un réservoir, l’alimentation en eau sera interrompue le ce mercredi 8 juillet 2026 à partir de 08 heures.

Pour les secteurs suivants :

- CHEMIN ANNE LUCE NATIVEL

- CHEMIN DE LA FERME AVICOLE

- CHEMIN PETITE CHALOUPE

- CHEMIN WABEN

- IMPASSE BOIS DE SAPAN

- IMPASSE ECLAPIER

- LOTISSEMENT BOREAL

- ROUTE DEPARTEMENTALE 41 (du n°231 jusqu’au Village)

- LOT. GRAND NATTE & FILAOS

Des perturbations dans la distribution de l’eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.

La remise en eau est prévue à partir de 16 heures, sauf incident.

Lorsque l’eau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).