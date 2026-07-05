La Possession : le Guétali, un rendez-vous à ne pas manquer

Dans le cadre du Guétali, dispositif de la Région Réunion, découvrez "Ker Pilé", un duo chorégraphique entre Julie Bignon et David Fonteneau avec la chanteuse Fonnkérèz Anifa Cassim avec l'association Emoi (Ecrire montrer océan indien). Rendez-vous le vendredi 10 juillet 2026 à 19h00, à l'Espace culturel Héva à La Possession. "Ces deux danseurs retracent, à travers différents styles de danse, l'évolution d'une relation amoureuse, de la tendresse à la violence. Un spectacle poignant sur les violences conjugales et l'importance du respect", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La programmation est à retrouver ici.