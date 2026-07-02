La Possession : les élus viennent à votre rencontre

Le samedi 4 juillet 2026 de 9h à 11h, à l'occasion des 100 premiers jours de mandat à La Possession, les élus viennent à votre rencontre pour échanger sur les projets de la commune, vos préoccupations et vos attentes. Pour rencontrer votre élu, prenez rendez-vous par téléphone avant le 3 juillet 2026. "Un moment privilégié pour échanger, partager vos préoccupations, poser vos questions et évoquer les projets de votre quartier", souligne la mairie de La Possession. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Prenez rendez-vous avec les élus de La Posession :

Hôtel de Ville de La Possession

- Evane Aydogar et Mami Bamili

- Sur rendez-vous : 0262 22 20 02

Mairie annexe de la Rivière des Galets

- Sabrina De Louise et Katiana Pelops

- Sur rendez-vous : 0262 42 15 40

Mairie annexe de Dos d'Âne

- Audrey Quedni-Sanamar et Jean-Roland Pothin

- Sur rendez-vous : 0262 32 00 19