Le samedi 4 juillet 2026 de 9h à 11h, à l'occasion des 100 premiers jours de mandat à La Possession, les élus viennent à votre rencontre pour échanger sur les projets de la commune, vos préoccupations et vos attentes. Pour rencontrer votre élu, prenez rendez-vous par téléphone avant le 3 juillet 2026. "Un moment privilégié pour échanger, partager vos préoccupations, poser vos questions et évoquer les projets de votre quartier", souligne la mairie de La Possession. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Prenez rendez-vous avec les élus de La Posession :
Hôtel de Ville de La Possession
- Evane Aydogar et Mami Bamili
- Sur rendez-vous : 0262 22 20 02
Mairie annexe de la Rivière des Galets
- Sabrina De Louise et Katiana Pelops
- Sur rendez-vous : 0262 42 15 40
Mairie annexe de Dos d'Âne
- Audrey Quedni-Sanamar et Jean-Roland Pothin
- Sur rendez-vous : 0262 32 00 19
Mairie annexe de la ZAC Saint-Laurent
- Philippe Robert et Vincent Rivière
- Sur rendez-vous : 0262 32 27 30