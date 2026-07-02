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La Possession : les élus viennent à votre rencontre

  • Publié le 2 juillet 2026 à 16:11
  • Actualisé le 2 juillet 2026 à 16:18
mairie de la Possession

Le samedi 4 juillet 2026 de 9h à 11h, à l'occasion des 100 premiers jours de mandat à La Possession, les élus viennent à votre rencontre pour échanger sur les projets de la commune, vos préoccupations et vos attentes. Pour rencontrer votre élu, prenez rendez-vous par téléphone avant le 3 juillet 2026. "Un moment privilégié pour échanger, partager vos préoccupations, poser vos questions et évoquer les projets de votre quartier", souligne la mairie de La Possession. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Prenez rendez-vous avec les élus de La Posession :

Hôtel de Ville de La Possession
- Evane Aydogar et Mami Bamili
- Sur rendez-vous : 0262 22 20 02

Mairie annexe de la Rivière des Galets
- Sabrina De Louise et Katiana Pelops
- Sur rendez-vous : 0262 42 15 40

Mairie annexe de Dos d'Âne
- Audrey Quedni-Sanamar et Jean-Roland Pothin
- Sur rendez-vous : 0262 32 00 19

Mairie annexe de la ZAC Saint-Laurent
- Philippe Robert et Vincent Rivière
- Sur rendez-vous : 0262 32 27 30

 

La Possession, 100 premiers jours, Zoom

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