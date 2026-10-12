La Possession : les horaires de la piscine municipale pendant les vacances d'octobre

À l'occasion des vacances scolaires, du samedi 10 au dimanche 25 octobre 2026, la piscine municipale de La Possession adapte ses horaires d'ouverture au public. Les bassins sont accessibles du lundi au jeudi de 12h30 à 16h30, le vendredi de 9h30 à 11h et de 12h30 à 14h, le samedi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, ainsi que le dimanche de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. L'évacuation des bassins s'effectue dix minutes avant la fermeture. Nous partageons ci-dessous la publication de la ville de La Possession : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)