La Région accompagne le lancement des Outre-mer French Tech Days

La conseillère régionale Maya Cesari était présente lundi 20 novembre au Village by CA pour le lancement des Outre-mer French Tech Days qui se tiendront les 30 novembre et 1er décembre. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous.

Les 30 novembre et 1er décembre prochains auront lieu les Outre-mer French Tech Days à La Réunion. Les start-ups auront ainsi l'occasion de présenter leurs innovations à un public composé d'experts, d'investisseurs et de partenaires potentiels.

Cet événement sera également l’occasion de mettre en avant le potentiel économique de notre territoire. La Région Réunion a fait le choix d'adhérer au Réseau French Tech La Réunion et soutient cette manifestation à hauteur de 22 000 euros.

"Depuis notre arrivée à la Région, nous avons mis l’innovation au centre des outils de développement économique du territoire. Cela se concrétise par notre nouveau schéma de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la Nouvelle Économie, et l’association French Tech La Réunion est un partenaire incontournable dans cet objectif d’utiliser l’innovation pour le développement économique du territoire. En tant que Capitale French Tech ayant pour ambition la mobilisation collective des acteurs du territoire et l'implication des entrepreneurs de l'écosystème local de l'innovation, l’association French Tech La Réunion s’inscrit comme un partenaire incontournable de la Région dans sa politique publique en matière d’innovation" - Maya Cesari, Conseillère Régionale.