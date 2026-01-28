La Région célèbre le 77ème anniversaire de la République de l'Inde

Ce lundi 26 janvier marque le 77ème anniversaire de l'adoption de la constitution de la République de l'Inde, entrée en vigueur en 1950 et fondant l’Inde en tant que république démocratique, souveraine et laïque. À cette occasion, le conseiller régional, Jean-Bernard Maratchia, était présent sur le site régional du MoCA (Saint-Denis), aux côtés du consul général de l’Inde, Bhupendra Singh. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Un moment fort pour rappeler l’histoire partagée entre La Réunion et l’Inde, et l’influence essentielle de la culture indienne dans l’identité réunionnaise.

Cette date revêt une résonance particulière à La Réunion, où l’héritage indien est profondément ancré. Elle met en lumière des valeurs communes de liberté, de diversité et de vivre-ensemble qui rapprochent durablement nos deux territoires.

"L'histoire indienne, marquée par la colonisation, trouve un écho particulier dans notre île. La Réunion aussi est née dans un contexte colonial. Elle porte dans son passé les traces de l'exploitation, des hiérarchies imposées et des résistances silencieuses. Pour nous, Réunionnaises et Réunionnais, la célébration annuelle de l'anniversaire de la République d'Inde n'est donc jamais abstraite", a déclaré Jean-Bernard Maratchia.